Захарова рассказала, что РФ вызволяет нескольких россиян из call-центров в Мьянме

Фото: mid.ru

Дипломаты работают над освобождением нескольких россиян, которых удерживают в преступных call-центрах в Мьянме. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии газете "Известия".

Она уточнила, что российский МИД работает совместно с правоохранительными органами и соответствующими структурами Мьянмы. Захарова напомнила, что ранее благодаря их усилиям удалось освободить из такого call-центра россиянку.

Неизвестные обманным путем вывезли гражданку России с территории Таиланда в Мьянму в начале сентября. Изначально в соцсети ей поступило предложение о работе моделью в Таиланде, но в результате женщину увезли в Мьянму для принудительной работы в одном из call-центров.

Позже российское посольство в Мьянме получило информацию о ее местонахождении. Затем ее освободили и передали российским дипломатам.

16 декабря стало известно еще о троих россиянах, похищенных в Мьянме. Посол РФ в Мьянме Искандер Азизов уточнил, что в мошеннических call-центрах могут находиться десятки граждан России, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда. Поскольку россияне попадают на территорию Мьянмы незаконно, определить их точное количество сложно, указывал дипломат.

