Вывезенная из Таиланда в Мьянму россиянка передана российским дипломатам

Фото: телеграм-канал "Посольство России в Таиланде"

Россиянка, которую незаконно удерживали на территории Мьянмы, освободили и передали российским дипломатам в Таиланде, сообщило посольство РФ в Бангкоке.

В диппредставительстве объяснили, что в ряде стран региона действует транснациональная преступная сеть, которая занимается вербовкой иностранных граждан, в том числе россиян. Некоторых граждан РФ приглашали в Бангкок после прохождения "онлайн-собеседования" и позже незаконно перемещали в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля.

В схему была вовлечена гражданка Очирнимаева. В результате совместных действий таиландских и мьянманских полицейских ее удалось освободить и поместить в миграционный центр в городе Мьявади.

Во вторник, 7 октября, при поддержке правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы, а также сотрудников посольства РФ в Бангкоке и МВД России в Королевстве Таиланд организовали передачу на таиландскую сторону освобожденной россиянки с дальнейшим сопровождением в Бангкок с целью вылета на родину.

Женщина пропала в начале сентября. Ее заинтересовало предложение в соцсети о работе моделью в Таиланде, но в результате ее вывезли в Мьянму для принудительной работы в одном из call-центров.

Позже российское посольство в Мьянме получило информацию о ее местонахождении. Представители дипмиссии отмечали, что власти Мьянмы оказывали полное содействие в урегулировании ситуации.

