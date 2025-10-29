Россиянка, освобожденная из call-центра в Мьянме, эвакуирована в КНР

Фото: телеграм-канал "Посольство России в Таиланде"

Россиянка, которая незаконно удерживалась в мошенническом call-центре в Мьянме, эвакуирована в Китай для последующего возвращения в РФ. Об этом сообщает посольство России в Пекине.

Девушку эвакуировали при содействии российских дипломатов – сначала был согласован въезд в приграничную провинцию КНР Юньнань, а затем ее укрыли в местном миграционном центре.

"Ее жизни и здоровью больше ничего не угрожает", – отметили дипломаты.

Ситуация с ее возвращением осложнялась отсутствием у россиянки паспорта. Ожидается, что она прибудет на Родину 30 октября.

В начале сентября неизвестные обманным путем вывезли гражданку России с территории Таиланда в Мьянму. Ее заинтересовало предложение в соцсети о работе моделью в Таиланде, но в результате ее вывезли в Мьянму для принудительной работы в одном из call-центров.

Позже российское посольство в Мьянме получило информацию о ее местонахождении. После этого ее освободили и передали российским дипломатам.

20 октября правительственные войска Мьянмы вернули контроль над двумя военными базами и заняли call-центр KK Park, где удерживались подневольные работники, включая россиян. Внутри зданий находилось 2 198 человек. Также на территории центра нашли 10 тел погибших, оружие, боеприпасы и приемники спутниковой связи Starlink.

После разгрома call-центра сбежали свыше тысячи иностранцев. По последней информации, границу с Таиландом пересекли 1 049 человек, россиян среди них не было.

