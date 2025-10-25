Друг семьи пропавшей в Мьянме белоруски заявил, что девушка умерла

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/vera_kravth

Близкий друг семьи пропавшей в Мьянме девушки из Белоруссии заявил телеканалу ОНТ, что белоруска мертва.

"Есть доказательства. Я их не видел, видели родные, этого достаточно. Они знают, что смерть была ненасильственная. Так случилось. Ни на какие органы ее не разбирали. Сама ушла, так случилось. Не могу сказать причину", – заявил мужчина.

Однако СМИ также связались с бабушкой пропавшей. Она заявила, что в интернете "лишь бы что" пишут о ее внучке. По ее словам, семья не знала, в какой город девушка направилась работать по контракту, и в последний раз выходила на связь 3 октября.

Телеканал также отметил, что после того, как семья начала активные поиски, в интернете быстро появилась справка о том, что девушка якобы скончалась от сердечного приступа. На справке датой смерти было указано 15 октября 2025 года. Также было отмечено, что пропавшая работала в Мьянме в деревне Пхлу.

О пропаже девушки стало известно 15 октября. По словам ее матери, связь с ней была потеряна 4 октября. Журналисты узнали, что 26-летняя девушка нашла в Сети предложение о работе моделью в Таиланде, после чего вылетела в Бангкок, откуда была незаконно вывезена в Мьянму для работы в скам-центре.

Согласно неофициальным данным, близким пропавшей начали поступать сообщения о том, что девушку продали на органы, а ее тело было кремировано.

Кроме того, посол Белоруссии во Вьетнаме и Мьянме Владимир Боровиков выразил сожаление по поводу распространения ложной информации о пропавшей. Он отметил, что агранучреждение работает только с официальными данными и документами, и обратил внимание на функционирующие в Мьянме мошеннические центры, сосредоточенные преимущественно на границе с Таиландом.

В понедельник, 20 октября, стало известно, что правительственные войска Мьянмы вернули контроль над двумя военными базами и заняли call-центр, в котором удерживались подневольные работники. В ходе боевых действий произошло 6 крупных и 52 мелких столкновения с повстанцами. Обнаружено 10 тел погибших, 16 единиц оружия, боеприпасы и 30 приемников спутниковой связи Starlink.

