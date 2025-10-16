Минск обратил внимание на ложь о пропавшей в Мьянме гражданке Белоруссии

Фото: 123RF.com/yuliyakhvosch

Посол Белоруссии во Вьетнаме и Мьянме Владимир Боровиков выразил сожаление по поводу распространения ложной информации о пропавшей в Мьянме гражданке БР.

"Приходится только сожалеть о безнравственном и безответственном поведении отдельных лиц по распространению в угоду сиюминутному хайпу неправдивой и непроверенной информации, которая еще больше усиливает страдания родственников и близких пропавших", – сказал он в видеообращении, распространенном МИД республики.

Дипломат подчеркнул, что загранучреждение работает только с официальными данными и документами, и обратил внимание на функционирующие в Мьянме мошеннические центры, сосредоточенные преимущественно на границе с Таиландом.

Боровиков заверил, что власти принимают активные меры по борьбе с этим явлением, но пока не добились значительных результатов. Тем не менее некоторые незаконные предприятия были ликвидированы.

В настоящее время белорусское посольство не располагает данными о возможном количестве работающих в таких центрах своих граждан. Однако единичные случаи все же фиксируются, добавил дипломат.

"Так, в марте 2024 года благополучно возвратилась на родину незаконно удерживаемая в таком центре наша соотечественница, что стало результатом плотного взаимодействия белорусской стороны с властями Мьянмы и Таиланда", – рассказал он.

Вместе с тем Боровиков напомнил, что посольство и МИД БР неоднократно акцентировали внимание на этом вопросе, призывая граждан тщательно изучать предложения о работе из указанного региона и не гнаться за легкими заработками.

"Будьте бдительными и не подвергайте себя лишним рискам. Но на случай экстренной ситуации помните о наличии в загранучреждении телефона горячей линии, мы всегда готовы прийти на помощь", – подчеркнул диппредставитель.

По его словам, с 9 октября посольство активно занимается делом гражданки Белоруссии, которая ищет свою дочь в Мьянме и Таиланде. Ведомство уже направило соответствующие запросы в внешнеполитические и силовые ведомства этих стран, а также наладило прямые контакты. Более того, к решению вопроса привлечены офисы почетных консулов Белоруссии в Бангкоке и Янгоне.

На сегодняшний день удалось выяснить, что пропавшая вылетела из Бангкока в Янгон 20 сентября. С тех пор никаких дополнительных подтвержденных сведений о ее текущем местоположении или правовом статусе не поступало.

Поиски продолжаются в Мьянме. В случае получения значимой информации посольство предоставит гражданам республики всю возможную помощь и поддержку в рамках своих полномочий, добавил Боровиков.

О пропаже гражданки Белоруссии стало известно 15 октября. По словам ее матери, связь с ней была потеряна еще 4-го числа. Журналисты узнали, что 26-летняя девушка нашла в Сети предложение о работе моделью в Таиланде, после чего вылетела в Бангкок, откуда была незаконно вывезена в Мьянму для работы в скам-центре.

Согласно неофициальным данным, близким пропавшей начали поступать сообщения о том, что девушку продали на органы, а ее тело было кремировано.