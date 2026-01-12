В России расширили высокотехнологичную помощь на 15 видов лечения

Фото: depositphotos/photographee.eu

Высокотехнологичная медпомощь, которая осуществляется в России за счет обязательного медицинского страхования (ОМС), расширена на 15 видов лечения. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова на совещании главы кабмина Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"На 15 видов расширили перечень высокотехнологичной медицинской помощи, которая осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, а значит, она будет более доступной для наших граждан", – передает ее слова Агентство "Москва".

Голикова уточнила, что внедрение новых методов существенно улучшит качество обслуживания пациентов с заболеваниями почек, онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также болезнями желудочно-кишечного тракта.

Ранее российское правительство расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. В список добавили 8 новых препаратов, которые применяются при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и различных злокачественных образований.