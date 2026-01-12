Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 17:01

Общество

В России расширили высокотехнологичную помощь на 15 видов лечения

Фото: depositphotos/photographee.eu

Высокотехнологичная медпомощь, которая осуществляется в России за счет обязательного медицинского страхования (ОМС), расширена на 15 видов лечения. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова на совещании главы кабмина Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"На 15 видов расширили перечень высокотехнологичной медицинской помощи, которая осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, а значит, она будет более доступной для наших граждан", – передает ее слова Агентство "Москва".

Голикова уточнила, что внедрение новых методов существенно улучшит качество обслуживания пациентов с заболеваниями почек, онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также болезнями желудочно-кишечного тракта.

Ранее российское правительство расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. В список добавили 8 новых препаратов, которые применяются при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и различных злокачественных образований.

Медицинская высокотехнологичная помощь станет доступнее в Москве

Читайте также


общество

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика