В США мужчина за 500 долларов купил старый сейф с миллионами внутри

Фото: 123RF.com/kakisnow

В США мужчина за 500 долларов (около 40 тысяч рублей. – Прим. ред.) купил старый сейф, внутри которого он обнаружил 7,5 миллиона долларов (588 миллионов рублей. – Прим. ред.). Об этом рассказал Metro аукционист Дэн Дотсон, передает News.ru.

Дотсон проводил аукцион по распродаже складских ячеек, которые собственники не оплачивали на протяжении 3 месяцев. В тот день покупатель позвал человека, который смог открыть сейф. В результате в нем было обнаружены наличные в размере 7,5 миллиона долларов.

"Обычно внутри сейфов пусто, но этот был не пустой", – отметил Дотсон.

Пока неизвестно, откуда у предыдущего владельца сейфа было столько средств. Аукционист считает, что бывший хозяин ячейки или сменил место жительства, или попал в тюрьму, поэтому не смог оплатить аренду.

Ранее в Турции мужчина обнаружил в купленном кухонном шкафу 12 золотых монет. Он вернул находку предыдущему владельцу. Оказалось, что тот владелец шкафа был вынужден продать свою мебель, поскольку его дом подлежал сносу из-за серьезных повреждений, полученных в результате землетрясения. Мужчина спрятал монеты в одном из кухонных шкафов, но потом забыл о них.

