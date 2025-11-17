LADBible: во Франции мужчина нашел золото во время выкапывания бассейна

Фото: ladbible.com

Француз нашел клад, когда решил выкопать бассейн во дворе своего дома. Ценность находки оценивается в 700 тысяч евро, сообщает LADBible.

Мужчина, обнаруживший клад, владел домом всего год. Во время работ он нашел несколько запечатанных пластиковых пакетов, в которых оказались золотые монеты и слитки. По данным местных СМИ, ценный металл лежал на глубине нескольких десятков сантиметров.

О своей находке мужчина сообщил Региональному управлению культурных дел. Ведомство также занимается проверкой случаев обнаружения подобных кладов на археологическую ценность, историческую значимость и криминальное происхождение.

Экспертиза установила, что возраст найденных слитков и золотых монет около 15–20 лет. Выяснилось, что клад не представляет археологической ценности. На каждой находке обнаружили индивидуальный номер, благодаря которому специалисты выяснили, что клад был доставлен легальным путем.

Благодаря действию во Франции закона Гражданского кодекса XIX века о присвоении прав собственности тому, кто обнаружил клад на своем участке при отсутствии других претендентов, хозяин дома смог получить свою находку.

Ранее в Турции мужчина обнаружил в купленном кухонном шкафу 12 золотых монет. Он вернул находку предыдущему владельцу, который спрятал драгоценности там, когда продавал мебель.