Фото: телеграм-канал "Максим Фадеев"

Продюсер Максим Фадеев сообщил о смерти своей матери. Он написал об этом в телеграм-канале.

"Сегодня (в понедельник, 12 января. – Прим. ред.) я простился с моей мамой. В последний раз", – поделился он.

Продюсер попросил подписчиков помолиться за нее, указав, что при крещении она получила имя Фотинья. Он также назвал ее лучшей матерью, "о которой можно было только мечтать".

"Всю оставшуюся жизнь – на коленях, склонив голову перед твоей памятью, мама", – написал Фадеев.