Гражданка Белоруссии пропала в Мьянме и перестала выходить на связь

Фото: depositphotos/dechevm

Гражданка Белоруссии пропала в Мьянме. Посольство республики ведет ее поиски, сообщили ТАСС в пресс-службе белорусского МИД.

Известно, что девушка вылетела в Янгон из таиландского Бангкока 20 сентября. Связь с ней, по словам ее матери, потеряна с 4 октября. К поискам подключились внешнеполитические и силовые ведомства двух стран, а также аппараты почетных консульств Белоруссии в Янгоне и Бангкоке.

По информации телеграм-канала SHOT, пропавшая – 26-летняя Вера, экс-участница шоу "Голос" в Белоруссии, родом из Минска. Она нашла в интернете предложение о работе моделью в Таиланде, после чего вылетела в Бангкок, однако оттуда ее незаконно вывезли в Мьянму.

Как утверждается, там ее заставили работать в скам-центре. Сотрудницы таких организаций флиртуют с мужчинами на сайтах знакомств, предлагая "выгодные" инвестиции, а вырученные средства переводят мошенникам.

По некоторым данным, когда девушка перестала выходить на связь с близкими, им поступило сообщение от неизвестных о том, что ее продали на органы, а ее тело было кремировано.

Ранее посольство России в Мьянме призвало к осторожности при отклике на объявления о работе в сферах туризма, бизнес-администрирования, переводческой деятельности и модельном бизнесе в Таиланде и соседних странах.

Дипломаты пояснили, что за такими предложениями могут скрываться транснациональные преступные группировки, занимающиеся онлайн-мошенничеством и торговлей людьми. Также они отметили, что в консульский отдел неоднократно поступали обращения о похищениях и удержании граждан России на территории Мьянмы.