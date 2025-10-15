МВД: поиск подработки за границей через Telegram может закончиться потерей документов

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Поиск подработки за границей через сомнительные телеграм-каналы может закончиться потерей документов, свободы и здоровья. Об этом предупредили в пресс-службе УБК МВД России.

Как подчеркнули в ведомстве, еще более опасна работа с предложением физически переехать в другую страну.

В частности, посольство России в Мьянме призвало к осторожности при отклике на объявления о работе в сферах туризма, бизнес-администрирования, переводческой деятельности и модельном бизнесе в Таиланде и соседних странах.

"За такими объявлениями могут скрываться транснациональные преступные группировки, занимающиеся онлайн-мошенничеством и торговлей людьми", – говорится в сообщении.

По данным дипломатов, в консульский отдел неоднократно поступали обращения о похищениях и удержании граждан России на территории Мьянмы.

При этом чаще всего объявления о вакансиях распространяются через соцсети или мессенджеры. Россиян нелегально перевозят из Таиланда через границу, изымают документы и принуждают к участию в мошеннических операциях.

В начале сентября неизвестные обманным путем вывезли гражданку России с территории Таиланда в Мьянму. Женщину заинтересовало предложение в соцсети о работе моделью в Таиланде, однако ее похитили для принудительной работы в одном из call-центров.

Позже российское посольство в Мьянме получило информацию о ее местонахождении. Россиянку освободили и передали российским дипломатам в Таиланде.