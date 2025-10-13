МВД предупредило о новых уловках мошенников на площадках знакомств

Фото: 123RF/dyxum

Вымогатели стали требовать у жертв отправлять чек о первом переводе в "специальный" телеграм-бот. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники втираются в доверие к посетителям площадок для знакомств, получают их интимные фото и личные данные, а затем шантажируют. После отправки чека они заявляют жертве, что средства якобы ушли на счета украинских вооруженных формирований.

"Угрожают передать эти данные "куда следует", требуя все новые суммы", – уточнили правоохранители в телеграм-канале.

Несовершеннолетних чаще обманывают по иной схеме. Аферисты выманивают геолокацию и угрожают передать эту информацию разведке или даже "отправить беспилотники".

В МВД советуют не вступать с мошенниками в диалог и переговоры, не переводить деньги, сохранить переписку и обратиться в полицию.

Ранее стало известно, что вымогатели начали использовать номера, совпадающие с номерами правоохранительных органов. Жертва видит номер и тут же ею начинают манипулировать. Важно помнить, что сотрудники правоохранительных органов не будут звонить в мессенджеры и узнавать конфиденциальную информацию.

