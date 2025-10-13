13 октября, 08:18Безопасность
Мошенники в РФ начали использовать номера правоохранительных органов в Telegram
Мошенники в Telegram начали обманывать россиян, притворяясь представителями правоохранительных органов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов.
Как пояснил эксперт, аферисты используют номера, совпадающие с номерами правоохранительных органов. Потенциальная жертва видит номер на официальном сайте, что позволяет мошенникам манипулировать ее психологическим состоянием. Человека начинают запугивать, сообщая о правонарушении с переводом денег.
По словам Иванова, стоит с осторожностью относиться к незапрашиваемым звонкам и сообщениям в почте и мессенджерах. При этом сотрудники правоохранительных органов не будут звонить по мессенджерам и никогда не запросят конфиденциальную информацию, подчеркнул он.
Ранее в МВД предупредили о распространении новой версии вредоносного программного обеспечения (ПО) ClayRat через поддельные телеграм-каналы и фишинговые сайты. После активации ПО аферисты получают доступ к СМС, звонкам, уведомлениям, системным данным и камерам пользователя.
Правоохранители посоветовали устанавливать приложения только из проверенных источников.
