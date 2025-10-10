МВД предупредило о новой схеме мошенников с получением дубликата сим-карты

Фото: depositphotos/belchonock

Аферисты начали использовать поддельные документы в своей новой схеме для получения дубликата сим-карты у операторов связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Начало сим-swap-атаки характеризуется потерей сигнала, непроходящими звонками и отсутствием интернета, уточнили в ведомстве.

"Возможно, это не сбой связи, а попытка мошенников перехватить ваш номер", – следует из сообщения.

Несмотря на то что данный метод является достаточно редким, он считается опасным. Злоумышленники могут получить доступ к СМС, кодам подтверждения и онлайн-банкингу, что, в свою очередь, чревато серьезными последствиями.

В случае обнаружения такой ситуации МВД рекомендует немедленно связаться с оператором связи и уточнить, не был ли выдан дубликат. Важно также проверить банковские приложения и личные аккаунты, особенно на портале "Госуслуги". Кроме того, ведомство советует изменить пароли и активировать двухфакторную аутентификацию там, где это возможно.

В рамках еще одной новой схемы мошенники начали представляться работниками поликлиники для убеждения пенсионеров раскрыть свои персональные данные якобы для пересдачи анализов. Аферисты убеждают своих жертв, что им необходима их личная информация для дополнения анкеты.

Затем на телефон пенсионера также поступают звонки от лжеполицейских, которые обвиняют в финансировании запрещенных организаций, после чего предлагают внести деньги на "безопасный счет" для пресечения действий злоумышленников.