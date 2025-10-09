МВД предупредило о новой схеме мошенничества со сдачей анализов

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Злоумышленники под видом работников поликлиники убеждают пенсионеров назвать персональные данные якобы для пересдачи анализов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ.

Ведомство заявило, что аферисты убеждают своих жертв, что им необходимы их персональные данные, чтобы якобы дополнить анкету для пересдачи анализов. Затем на телефон пенсионера также поступают звонки от лжеполицейских, которые обвиняют в финансировании запрещенных организаций, после чего предлагают внести деньги на "безопасный счет" для пресечения действий злоумышленников.

По этой схеме мошенникам уже удалось обмануть одну 89-летнюю пенсионерку. Сначала к пожилой женщине пришла соучастница схемы, оставив сумки для денег. После этого к ней подошел мужчина и забрал сумки, в которые пенсионерка положила 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян со схемами выигрыша в лотереях. Злоумышленники предлагают купить схему выигрыша и втягивают жертв в финансовую пирамиду.

Аферисты также начали рассылать военнослужащим поддельные приказы о награждении, чтобы под предлогом уточнения данных выявить должностных лиц батальонов, полков, бригад и дивизий, а также получить другие сведения.