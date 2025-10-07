Задержанный в Грузии "аферист из Tinder" заявил, что его подставили

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/simonleviev8

Известный как "аферист из Tinder" израильский мошенник Саймон Леваев, который был задержан в Грузии, считает, что не виновен. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на The Daily Mail.

"Я не утверждаю, что я ангел, но я действительно не помню ничего подобного", – заявил мужчина, указав на небольшое количество доказательств совершения им преступлений, которое было предоставлено обвинением.

Леваева, о котором Netflix снял документальный фильм, задержали в международном аэропорту Батуми в сентябре этого года. Суд в Грузии постановил заключить его под стражу на 3 месяца для дальнейшей экстрадиции.

Запрос на его задержание в Интерпол подала Германия, где мужчину обвиняют в мошенничестве. По данным правоохранителей, он похитил 44 тысячи евро у женщины, а также потратил тысячи евро с ее банковской карты.

Известность Леваев, чье настоящее имя – Шимон Хают, получил после выхода в 2022 году фильма, в котором несколько женщин рассказали, как он, выдавая себя за состоятельного человека, знакомился с ними через Tinder, втирался в доверие и начинал угрожать.