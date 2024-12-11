Дочь Tinder-афериста Абулова посадили на 7 лет

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Дочь 52-летнего Tinder-афериста Надира Абулова Диану Дабсон приговорили к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Перовского суда столицы.

Дабсон взята под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Причем при вынесении приговора учитывался и срок ее домашнего ареста.

В свою очередь, Абулов все еще находится в розыске. По версии следствия, он обманом крал у женщин деньги, общая сумма которых превысила 20 миллионов рублей. Правоохранители выяснили, что все средства приходили на карту его дочери.

В уголовном деле насчитываются пять эпизодов, как и потерпевших от мошеннических действий женщин, с которыми, по данным сотрудников следствия, представляясь крупным бизнесменом, знакомился отец подсудимой в Сети, а также знакомил их со своими детьми и родственниками.

После, войдя в доверие, он брал в долг у женщин деньги на бизнес или другие нужды, обещая их вернуть. Свои обещания мужчина не сдержал и уехал из России, как только узнал, что в отношении него правоохранительные органы начали проверку.

Ранее в Москве полицейские задержали подозреваемого в хищении свыше 1,5 миллиона рублей у пожилой женщины. По словам 60-летней москвички, ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками госструктур.

Они ей сказали, что ее деньги на банковских счетах якобы находятся под угрозой, а чтобы обезопасить сбережения, нужно снять все деньги и передать курьерам для размещения на "безопасном счете".