В Грузии задержан герой фильма "Аферист из Tinder" Саймон Леваев

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/simonleviev8

В Грузии по делу о мошенничестве задержан 35-летний гражданин Израиля Саймон Леваев (настоящее имя Шимон Иегуда Хают. – Прим. ред.). Об этом сообщает News.ru со ссылкой на местный телеканал "Рустави 2".

Мужчину задержали в аэропорту Батуми. Эту информацию подтвердили в грузинском МВД. Телеканал также обратил внимание, что аферист находился в розыске Интерпола.

По предварительным данным, Леваев втирался в доверие к женщинам, используя приложение для онлайн-знакомств Tinder. Там он представлялся наследником алмазного магната, а после обманывал жертв, вымогая у них большие суммы денег. На основе возбужденных против мужчины дел стриминговый сервис Netflix снял фильм "Аферист из Tinder".

При этом СМИ сообщали о его задержании в 2022 году. Утверждалось, что это произошло в Испании после того, как арендованный им за 80 тысяч фунтов стерлингов автомобиль Maserati застрял на побережье одного из пляжей.

При этом журналисты заявляли, что мужчина был тогда замечен в компании русской блондинки. Правоохранителям аферист представился туристом Майклом Билтоном и предъявил фальшивое водительское удостоверение. Однако один из офицеров смотрел фильм "Аферист из Tinder" и узнал в мужчине Леваева.

