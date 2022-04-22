"Афериста из Tinder" задержали в Испании

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Израильский мошенник Шимон Хают, известный как аферист из Tinder Саймон Леваев, был задержан в Испании. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчину задержали после того, как арендованный им за 80 000 фунтов стерлингов автомобиль Maserati застрял на побережье одного из пляжей. По данным СМИ, афериста заметили в компании русской блондинки.

Правоохранителям он представился туристом Майклом Билтоном и предъявил фальшивое водительское удостоверение. Один из офицеров смотрел фильм "Аферист из Tinder" и узнал в мужчине Хаюта.

В издании отметили, что мошеннику грозит тюремное заключение за использование поддельных документов.

Ранее сообщалось, что после показа фильма у Хаюта появились десятки двойников на сайтах знакомств. При этом мошенник, который обманывал девушек, стал еще популярнее после документальной картины.

