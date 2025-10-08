Форма поиска по сайту

08 октября, 08:55

Безопасность
РИА Новости: мошенники начали предлагать россиянам купить схему выигрыша в лотерею

Мошенники начали предлагать россиянам купить схему выигрыша в лотерею

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники начали обманывать россиян со схемами выигрыша в лотереях, передает РИА Новости.

Как говорится в материале агентства, злоумышленники предлагают купить схему выигрыша и втягивают жертв в финансовую пирамиду.

Аферисты рассылают письма на электронную почту с подобным предложением. В них содержится ссылка на телеграм-канал, доступ к которому платный. В том случае, если жертва вносит оплату, то в телеграм-канале ей предлагают перепродавать доступ к каналу другим людям.

Ранее стало известно, что этой осенью в РФ получила распространение и другая мошенническая схема. Якобы от лица представителей банка клиентам стали приходить электронные письма о новом налоге и возможности отказаться от него. При этом посредством перехода по ссылке на поддельный сайт банка происходит кража доступа к настоящему личному кабинету.

безопасность

