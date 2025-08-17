В МВД объяснили, что мошенники могут сделать со взломанным аккаунтом

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники, получив доступ к взломанному аккаунту в социальных сетях, могут похитить личные данные и совершить финансовые операции, предупредило УБК МВД России в своем телеграм-канале.

По словам правоохранителей, сначала злоумышленник изучает переписку, контакты, заметки и личные сведения на странице пользователя. Ему необходимо собрать данные о телефонных номерах, адресах электронной почты, датах рождения, именах родственников, местах работы или учебы, а также интересах.

"Эта информация – основа для дальнейших атак на самого владельца аккаунта и его окружение", – говорится в сообщении.

Аферисты могут также применять взломанную страницу для размещения оскорбительных, провокационных, экстремистских материалов от имени владельца. Цель таких действий – намеренно испортить репутацию человека в глазах его знакомых, причинить ему моральный вред или спровоцировать конфликт.

Как отметили в ведомстве, мошенники могут инициировать сбор средств, используя доверие контактов взломанного аккаунта и украденные данные. В частности, они пишут о потребности в деньгах, блокировке карты, а также рассылают сообщения под видом "проверки безопасности банка" или "получения выплаты" от имени владельца аккаунта.

Помимо этого, через взломанный аккаунт злоумышленники могут распространять вредоносные программные обеспечения, шантажировать или взламывать связанные аккаунты и сервисы.

"Мошенник может использовать (или сдать в аренду) аккаунт и украденные персональные данные гражданина для организации и участия в серьезных преступлениях: вербовке в запрещенные организации, распространении экстремистских материалов, продаже наркотиков или создании мошеннических схем (финансовые пирамиды, фейковые магазины)", – подчеркнуло ведомство.

Ранее стало известно, что аферисты начали использовать файл .vcf для того, чтобы поменять контакты прямо в телефоне россиян. Данный файл является стандартным форматом визитной карточки, он содержит информацию о контакте, то есть его имя, телефонные номера, адрес и так далее.

Мошенники прячут .vcf под видом срочного уведомления от Банка России, службы доставки или знакомых. При переходе по ссылке злоумышленники могут записать в телефонную книгу новый контакт или заменить старый.