МВД предупредило россиян о мошенниках, обещающих "прибыль от инвестиций"

Фото: 123RF/auremar

Кибермошенники начали обманывать россиян, обещая прибыль от инвестиций, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Сначала гражданину обещают огромную прибыль от "инвестиций" или "выигрыша", а когда россиянин хочет забрать деньги, злоумышленники заявляют о проблеме. Под предлогом "комиссии", "антифрод-проверки", "разблокировки счета" или "встречного перевода получателю" от жертвы требуют перевести деньги.

Злоумышленники могут прислать поддельный скриншот из банковского приложения, где может быть написана подобная фраза: "Для перевода денежных средств необходимо подтверждение получателя! Запросите встречный перевод в размере 49 900 рублей".

В ведомстве напомнили, что настоящие банки, брокеры или платежные системы никогда не требуют от клиента перевода физическому лицу, а любые комиссии платятся сервису, а не человеку. Антифрод-системы банков также не требуют от клиента действий в виде денежных переводов.

Ранее в МВД также предупреждали, что мошенники начали использовать файл .vcf для того, чтобы поменять контакты прямо в телефоне у россиян.

Под видом срочного уведомления от Банка России, службы доставки или знакомых злоумышленники отправляют этот файл, благодаря которому можно записать в телефонную книгу новый контакт или заменить старый.

Правоохранители посоветовали сохранять важные номера, например, службы поддержки банков, почтовых операторов и госорганов самостоятельно и не доверять слепо контактам.

