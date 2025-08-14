МВД РФ: при 0 уровне защиты аккаунтов используется один пароль "на все случаи жизни"

Фото: 123RF/adrianhancu

Существует пять уровней защиты аккаунтов в интернете, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве отметили, что 0 уровень называется "никакой". В МВД пояснили, что это означает, что на всех аккаунтах один пароль, который хранится в документе с названием "пароль". При базовом уровне защиты для важных аккаунтов подобраны сильные пароли, хранящиеся в менеджере паролей.

Второй уровень, он же усиленный, означает, что во всех аккаунтах включена двухфакторная аутентификация. Пользователь при этом планирует использовать коды из спецприложений или электронные ключи, поскольку их сложнее украсть.

При проактивном, то есть третьем уровне защиты, пользователь начинает использовать физический ключ, а также проверяет права приложений и использует отдельный адрес электронной почты для критичных сервисов.

Пятый уровень в ведомстве назвали "параноиком". Для финансов используется отдельное "чистое" устройство, на зашифрованных контейнерах находятся резервные офлайн-копии данных. Кроме того, пользователь следит за утечками и разрабатывает план восстановления.

Однако правоохранители добавили, что защита своих аккаунтов не про паранойю, а про осознанность и здравый смысл в цифровом мире.

Ранее в МВД РФ рассказали, как вычислить курьера от мошенников по кодовым словам. Это могут быть выражения, похожие на "я от сотрудника банка", "все по инструкции", "не сообщайте никому". Кроме того, они могут использовать в речи слова вроде "конфиденциально" или "проверка безопасности".

По инструкции кураторов для получения ценностей или денег курьеры также могут использовать пароли, причем они различаются в зависимости от преступной группы. В ведомстве рекомендуют прекращать разговор с курьером, если возникают подозрения о его причастности к мошенническим организациям.

