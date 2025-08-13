В МВД рассказали, как вычислить курьера от мошенников по кодовым словам

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Курьеры, которые работают на мошенников, используют кодовые фразы. О том, как их распознать, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Специалисты отметили, что многие курьеры действительно заучивают и используют кодовые фразы. Как правило, это выражения, похожие на "я от сотрудника банка", "выходите, я подъехал", "все по инструкции", "не сообщайте никому". Также они могут использовать в речи такие слова, как "конфиденциально" или "проверка безопасности" и другие.

Более того, в ведомстве подчеркнули, что по инструкции кураторов для получения ценностей или денег курьеры часто пользуются паролями. При этом в зависимости от преступной группы они могут различаться.

В МВД настоятельно рекомендовали сразу прекращать разговор с курьером, если возникли подозрения о его причастности к мошенническим организациям. Кроме того, специалисты советуют не передавать ценные вещи и деньги через курьеров и других сомнительных лиц, а также по возможности запоминать приметы человека, его транспорт, номер телефона и передавать эти данные в полицию для предотвращения дальнейших афер.

Ранее сообщалось, что мошенники стали выдавать себя за службы доставки и сотрудников Роскомнадзора. Обман происходит в несколько этапов. Для начала злоумышленники звонят от лица службы доставки с просьбой сообщить код из СМС, однако разговор быстро прерывается.

На следующем шаге жертве приходит сообщение якобы от Роскомнадзора с предостережением о мошенничестве. После фейковые сотрудники федеральной службы звонят сообщить, что личные данные пострадавшего украдены. Затем аферисты переводят жертву на номера других организаций для большей убедительности.