МВД разъяснило правила безопасной продажи и утилизации смартфона

Фото: depositphotos/tataks

Информация в телефоне может оказаться доступна злоумышленникам даже в случае сброса устройства к заводским настройкам, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Там добавили, что при продаже, утилизации или передаче смартфона многие даже не сбрасывают настройки телефона. При этом в УБК уверены, что стандартного сброса недостаточно, так как информация останется в памяти устройства до момента перезаписи.

Например, злоумышленники могут восстановить удаленные данные при помощи специального оборудования. Части снимков, видео и документов продолжают храниться в ячейках памяти, даже если в галерее пусто.

Кроме того, преступники могут заполучить данные автозаполнения форм, cookie-файлы, поисковую историю и зашифрованные версии паролей. Сброс способны пережить даже копии сообщений в популярных мессенджерах, которые находятся в кеше устройства.

Также в смартфоне может остаться история посещенных мест и маршрутов, если их заранее не деактивировать. Вместе с тем токены авторизации позволяют получать доступ к аккаунтам Google, Apple ID и Samsung Account без ввода пароля.

Ранее в МВД предупреждали, что мошенники, получив доступ к взломанному аккаунту в социальных сетях, могут похитить личные данные и совершить финансовые операции.

Сначала злоумышленник изучает переписку, контакты, заметки и личные сведения на странице пользователя. Ему необходимо собрать данные о телефонных номерах, адресах электронной почты, датах рождения, именах родственников, местах работы или учебы, а также интересах.

