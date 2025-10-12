В МВД предупредили о крадущем данные ПО мошенников ClayRat

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России предупредило граждан о распространении новой версии вредоносного программного обеспечения ClayRat через поддельные телеграм-каналы и фишинговые сайты. Предостережение разместила пресс-служба ведомства.

Как рассказали в МВД России, мошенники, маскируясь под приложения WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), Google Photos, TikTok и YouTube предлагают скачать ClayRat. После его активации аферисты получают доступ к SMS, звонкам, уведомлениям, системным данным и даже камерам пользователя.

"ClayRat не просто следит – он распространяет себя. Он автоматически рассылает вредоносные ссылки всем контактам из адресной книги жертвы, превращая каждый зараженный телефон в точку распространения", – объяснили в ведомстве.

В связи с этим в МВД России посоветовали устанавливать приложения только из проверенных источников. В качестве примера ведомство привело российский магазин приложений RuStore, где каждое приложение проходит проверку безопасности перед появлением в списке.

Ранее в МВД сообщали, что мошенники, получив доступ к взломанному аккаунту в соцсетях, могут похитить личные данные и совершить финансовые операции.

Сначала злоумышленник изучает переписку, контакты, заметки и личные сведения на странице пользователя. Ему необходимо собрать данные о телефонных номерах, адресах электронной почты, датах рождения, именах родственников, местах работы или учебы, а также интересах.

