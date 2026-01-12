Актер из сериала "Клюквенный щербет" Гюнгер признался в употреблении наркотиков

Фото: кадр из сериала "Клюквенный щербет"; режиссеры – Кетче, Айдын Булут; производство – Gold Film

Актер из турецкого сериала "Клюквенный щербет" Догукан Гюнгер признался в употреблении наркотиков. Его заявления, сделанные на допросе, передал телеканал AHaber.

Гюнгер был задержан 5 января в Стамбуле во время антинаркотического рейда. Через несколько дней его отпустили на свободу после дачи показаний.

Актер раскаялся из-за произошедшего и пообещал, что больше не будет употреблять наркотики. Он также указал, что не передавал никому запрещенные вещества и не принимал участия в подобного рода "вечеринках".

В настоящее время Гюнгер отпущен на свободу под подписку о невыезде.

Правоохранители провели 28 декабря антинаркотические рейды сразу в 34 элитных ночных клубах Стамбула. По итогу были конфискованы наркотики и оружие с боеприпасами. Также задержаны 17 человек, в том числе обладательница титула "Мисс Турция – 2016" Бусе Искендероглу. Ее заподозрили в употреблении наркотиков.

До этого была задержана 37-летняя актриса турецкого сериала "Великолепный век" Эзги Эйюбоглу по подозрению в употреблении наркотиков. В ее организме в рамках проведенной экспертизы были выявлены следы кокаина. Девушке грозит арест.

Кроме того, был задержан, а после отпущен на свободу президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттин Саран. Его анализы на наркотики показали наличие запрещенных веществ в крови.

Помимо этого, арестован главред турецкого телеканала Habertürk и популярный телеведущий Мехмет Акиф Эрсой по делу о торговле наркотиками. Несмотря на положительный тест на запрещенные вещества, мужчина отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что в октябре 2025 года в Турции в результате антинаркотической операции были задержаны несколько представителей шоу-бизнеса страны. По данным СМИ, среди них оказались певицы Хадисе и Симге Сагын, актеры Демет Эвгар, Кубилай Ака, а также блогер Дилан Полат и ее муж Энгин Полат.

