Mint: индийские ученые научились прогнозировать хронические заболевания по качеству сна

Фото: 123RF.com/antonioguillem

Индийские ученые создали уникальную ИИ-модель SleepFM, способную выявлять хронические заболевания на ранней стадии через анализ качества сна, передала газета Mint.

В основе технологии были использованы данные 585 тысяч часов сна 65 тысяч человек. Во время обучения модель продемонстрировала высокую точность в прогнозировании сердечных приступов, деменции и других патологий.

В частности, прогнозы о возможных заболеваниях в будущем система делает на анализе показателей сердцебиения и дыхания пациента, а также энцефалограммы, которые записывает во время сна.

По мнению журналистов, внедрение этой системы может привести к революции в здравоохранении в малых городах и сельских районах, где доступ к дорогостоящим медицинским услугам ограничен. Кроме того, в будущем SleepFM может стать основой для цифровой диспансеризации населения.

