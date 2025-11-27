Форма поиска по сайту

Академик РАН Иллариошкин посоветовал после 40 лет регулярно обследовать мозг

Россиян призвали после 40 лет регулярно обследовать мозг

Фото: 123RF.com/saisupawka

После 40 лет людям необходимо регулярно обследовать мозг для выявления первых признаков болезни Альцгеймера. Об этом Агентству "Москва" рассказал академик РАН, директор Института мозга Российского центра неврологии и нейронаук Сергей Иллариошкин.

"Все знают, что сейчас можно прийти в поликлинику и за один-два дня провести там обследование всех органов. Но много ли мы слышали о неврологическом, когнитивном чекапе, о чекапе мозга? Это как-то остается за скобками", – отметил он.

Как подчеркнул специалист, на базе центра есть соответствующие программы. Иллариошкин посоветовал задуматься о когнитивном чекапе и до 40 лет при наличии у родственников в семье неврологических заболеваний.

Ранее международная группа ученых вместе с испанскими специалистами из Института биомедицинских исследований Бельвитхе (Idibell) выявила новое редкое неврологическое заболевание, затрагивающее белое вещество мозга. Они сделали данное открытие благодаря секвенированию генома и использованию новых способов клинической геномики. Всего в мире выявлено 13 пациентов, у которых было диагностировано данное заболевание.

При этом ученые обратили внимание, что у многих пациентов, страдающих неврологическим заболеванием, клинические проявления болезни схожи с синдромом Коффина-Лоур.

Ученые выяснили, что подростковая фаза развития мозга продолжается до 32 лет

