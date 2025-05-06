Рекордное количество пожилых с болезнью Альцгеймера зафиксировано в США

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В США зафиксировали более 7 миллионов пожилых граждан, страдающих от болезни Альцгеймера, что стало рекордным количеством пациентов с этой болезнью, сообщает Axios со ссылкой на данные Ассоциации Альцгеймера.

За прошедший год количество людей с болезнью Альцгеймера в США увеличилось с 6,9 миллиона до 7,2 миллиона. По данным на 2025 год, заболевание диагностировано у 4,4 миллиона женщин и 2,8 миллиона мужчин в США. Специалисты считают, что к 2050 году количество людей с этим заболеванием достигнет почти 13 миллионов.

Число американцев с болезнью Альцгеймера увеличилось из-за старения населения, отметила гериатр Лакелин Айхенбергер. Она добавила, что в настоящий момент у врачей появились более современные методы диагностики и обследования.

Ранее гериатр Надежда Рунихина заявила, что кофе помогает в профилактике болезни Альцгеймера. Она отметила, что этот напиток улучшает когнитивные функции, а развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона препятствует кофеин. Кроме того, некоторые исследования показывают, что кофе уменьшает риск появления ряда злокачественных образований.