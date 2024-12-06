Врач Русакова: сладости ускоряют старение мозга

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Сладкие продукты провоцируют старение мозга, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог Дарья Русакова.

Специалист отметила, что, по последним данным, вся еда с добавленным сахаром ускоряет процесс старения органа и может даже спровоцировать болезнь Альцгеймера. Сладости и кондитерские изделия плохо влияют на память, добавила она.



Дарья Русакова врач-диетолог При употреблении сахаросодержащих продуктов нарушается микроциркуляция крови. За счет плохого кровоснабжения, раннего образования атеросклероза в сосудах развивается и гипоксия мозга. То есть напрямую сахар не влияет, но косвенно ускоряет все процессы старения в организме.

Для нормальной работы органа рацион должен быть разнообразным, сбалансированным и составлен с учетом всех хронических заболеваний.

"Желательно, чтобы присутствовал высококачественный белок, который содержит все незаменимые аминокислоты. Но поскольку в продуктах животного происхождения бывает много холестерина, лучше выбирать более постные сорта. Обязательно должны быть включены в рацион рыба, морепродукты, а также все составляющие средиземноморской диеты – оливки, оливковое масло, зелень, свежие фрукты и овощи", – указала Русакова.

Ранее россиянам рассказали, как снизить риск деменции. Для сохранения памяти и ясного ума нужно выполнять интеллектуальную работу – разгадывать кроссворды, учить стихотворения и играть в игры, где необходимо составлять слова. Кроме того, можно выполнять привычные дела нестандартным образом. Например, делать что-то не ведущей рукой или идти непривычным маршрутом.