Больше тысячи иностранцев бежали из Мьянмы после разгрома мошеннического call-центра

Фото: AP Photo/Thanaphon Wuttison

Больше тысячи иностранцев бежали из Мьянмы в Таиланд после разгрома мошеннического call-центра KK Park вооруженными силами страны, сообщил генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун.

По последней информации, границу с Таиландом пересекли 1 049 человек. Сейчас они находятся в районе города Мэсот, где был создан оперативный штаб. По результатам проверки иностранцев разделят на 2 группы – преступники и жертвы.

Пхалангкун добавил, что среди бежавших нет россиян. Всего из Мьянмы прибыли граждане 26 стран. Самая большая группа – индийцы. Также среди бежавших есть граждане Китая, Вьетнама, стран Африки и Центральной Азии.

"Мы внимательно следим за ситуацией и гуманно позаботимся об этих людях, как мы это всегда делаем", – указал представитель таиландского МИД.

Ранее стало известно, что в начале сентября неизвестные обманным путем вывезли россиянку с территории Таиланда в Мьянму. Изначально ей обещали работу модели в Таиланде. Данное предложение девушка получила в одном из неизвестных телеграм-каналов. Однако в Мьянме ее принудили к работе в одном из call-центров.

Спустя некоторое время после появления сообщений об этом российское посольство в Мьянме получило информацию о местонахождении девушки. Позже ее освободили и передали дипломатам.

В понедельник, 20 октября, стало известно, что правительственные войска Мьянмы вернули контроль над двумя военными базами и заняли call-центр, в котором удерживались подневольные работники. В ходе боевых действий произошло 6 крупных и 52 мелких столкновения с повстанцами. Обнаружено 10 тел погибших, 16 единиц оружия, боеприпасы и 30 приемников спутниковой связи Starlink.

