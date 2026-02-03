Форма поиска по сайту

03 февраля, 14:19

Шоу-бизнес
Блогер Аня Покров рассказала, что их свадьба с Артуром Бабичем состоится летом

Блогер Аня Покров раскрыла дату своей свадьбы с Артуром Бабичем

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/POKROV

Свадьба блогеров Ани Покров и Артура Бабича состоится летом 2026 года. Дату торжества девушка раскрыла на премьере фильма "Равиоли Оли" в беседе с журналистами издания Super.ru.

Интернет-звезда поделилась, что церемония запланирована на 4-е число, однако месяц она не уточнила. Сама свадьба пройдет в семейном кругу.

"Будет все равно много людей, но это очень близкие – все друзья, родственники", – отметила Покров.

Блогер также призналась, что была удивлена высокой стоимостью организации праздника.

"Я теперь понимаю всех невест. Девочки, все, у кого свадьба в 2026 году, я за вас тоже молюсь", – пошутила она.

Знаменитости раскрыли свои отношения в августе 2022 года. В мае 2025-го Бабич сделал Покров предложение.

При этом слухи о помолвке пары появились в декабре 2022 года, когда девушка поделилась моментами со своего 23-летия. Она отпраздновала день рождения с Бабичем в Лас-Вегасе и разместила фото букета цветов и коробки с кольцом.

