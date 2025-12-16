Дональд Трамп – младший сообщил о помолвке с Беттиной Андерсон

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Сын президента США Дональд Трамп – младший сообщил в Белом доме о помолвке с моделью Беттиной Андерсон. Видеофрагмент в соцсети Х опубликовала американская журналистка Лора Лумер.

По данным Page Six, пара начала отношения в 2024 году.

Ранее певица Тейлор Свифт объявила о помолвке с американским футболистом Трэвисом Келси. Она выложила в соцсети фотографию, где обнимается с женихом. Этот пост побил рекорды по лайкам и репостам.

Как указали СМИ, свадьба может состояться 13 июня 2026 года в элитном отеле Ocean House, который находится в районе Уотч-Хилл, штат Род-Айленд. Также в качестве места для торжества рассматриваются особняк Свифт в Род-Айленде, просторная ферма в штате Теннесси или частный остров в Карибском море, рассказали журналисты.