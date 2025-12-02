Daily Mail: Майли Сайрус намекнула на помолвку с Максом Морандо

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Американская певица и актриса Майли Сайрус спровоцировала слухи о помолвке со своим возлюбленным, актером Максом Морандо, передает издание Daily Mail.

Издание отмечает, что пара совместно посетила премьеру фильма "Аватар: Пламя и пепел" в Лос-Анджелесе 1 декабря. Сайрус появилась на публике с массивным кольцом с бриллиантом на безымянном пальце.

В социальных сетях началось активное обсуждение возможной помолвки. При этом сами Сайрус и Морандо пока никак не прокомментировали появившиеся слухи.

В мае певица заявляла, что задумывалась о завершении карьеры в связи с проблемами со здоровьем. Сайрус рассказывала, что у нее лопнула киста яичника во время новогоднего шоу 2023 года. Тогда она испугалась за свое здоровье и объявила, что хочет уйти со сцены.