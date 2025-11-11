Фигуристка Медведева объявила о помолвке с хореографом Гайнутдиновым

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена территории РФ)/jmedvedevaj

Российская фигуристка Евгения Медведева объявила на своей странице в Instagram о помолвке с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым.

Спортсменка выложила в соцсетях кадры, на которых видно, как танцор делает ей предложение. Медведева заявила, что ответила Гайнутдинову согласием.

Фигуристка также рассказала, что предложение ей сделал хореограф 7 ноября.

В конце прошлого года Медведева рассказала, что свободна. До этого на протяжении двух лет она встречалась с фигуристом Дмитрием Чигиревым. В ближайшие пять лет спортсменка планировала найти любовь и создать большую семью.

В 2024 году Медведева приняла участие вместе с Гайнутдиновым в проекте "Звездные танцы" на ТНТ. В начале июля спортсменка и танцор разместили на своих страницах в соцсетях романтическую фотосессию, объявив таким образом об отношениях.

