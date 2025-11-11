11 ноября, 15:01Спорт
Фигуристка Медведева объявила о помолвке с хореографом Гайнутдиновым
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена территории РФ)/jmedvedevaj
Российская фигуристка Евгения Медведева объявила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) о помолвке с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым.
Спортсменка выложила в соцсетях кадры, на которых видно, как танцор делает ей предложение. Медведева заявила, что ответила Гайнутдинову согласием.
Фигуристка также рассказала, что предложение ей сделал хореограф 7 ноября.
В конце прошлого года Медведева рассказала, что свободна. До этого на протяжении двух лет она встречалась с фигуристом Дмитрием Чигиревым. В ближайшие пять лет спортсменка планировала найти любовь и создать большую семью.
В 2024 году Медведева приняла участие вместе с Гайнутдиновым в проекте "Звездные танцы" на ТНТ. В начале июля спортсменка и танцор разместили на своих страницах в соцсетях романтическую фотосессию, объявив таким образом об отношениях.
