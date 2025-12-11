Форма поиска по сайту

11 декабря, 14:31

Город

Более 43 га территорий планируется вовлечь в КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К программе КРТ планируется привлечь свыше 43 гектаров неэффективно используемых участков, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Все они находятся в 9 административных округах. Планы проектов предполагают возведение примерно 768 тысяч квадратных метров недвижимости, включая более 1,5 миллиона квадратов жилья и 260 тысяч квадратов инфраструктур.

"Малопривлекательные "серые зоны" получат новую жизнь, превратившись в самодостаточные городские кварталы со сбалансированной застройкой и комфортными общественными пространствами", – отметил вице-мэр, подчеркнув, что реализация позволит создать около 900 рабочих мест.

В рамках КРТ будут затронуты такие районы, как Перово и Гольяново в ВАО, Дорогомилово, Филевский Парк и Проспект Вернадского в ЗАО, Бескудниковский и Хорошёвский в САО, Отрадное в СВАО, Коммунарка в ТиНАО, Красносельский в ЦАО, Москворечье-Сабурово, Царицыно и Нагатинский Затон в ЮАО, Нижегородский и Марьино в ЮВАО, а также Южное Бутово в ЮЗАО.

Причем 6 из 16 проектов также будут способствовать программе реновации, добавил, в свою очередь, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В частности, в районах Перово, Проспект Вернадского, Бескудниковский, Нагатинский Затон, Нижегородский и Южное Бутово планируется возведение более 300 тысяч квадратных метров нового жилья. Наибольший объем появится в Нагатинском Затоне, где на улице Речников построят дома общей площадью 73,3 тысячи квадратных метров.

"Кроме того, там появятся многофункциональный комплекс с паркингом и детская школа искусств", – заключил Овчинский.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы реализуют 5 масштабных инвестиционных проектов социального назначения. Два участка расположены в Дмитровском районе, еще по одному – в Тимирязевском, Молжаниновском и Головинском. Общая площадь зданий составит около 75 тысяч квадратных метров, в аренду предоставлено 8 гектаров земли.

