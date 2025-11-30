Согласован проект производственного комплекса по выпуску косметической продукции в СВАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На северо-востоке Москвы будет построен производственный комплекс по выпуску косметической продукции. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что производственный комплекс общей площадью вместе с подземной частью более 7,4 тысячи квадратных метров расположится в районе Свиблово по адресу улица Енисейская, владение 1.

"Он будет включать производственные помещения и административно-бытовой корпус. Предполагается, что предприятие сможет выпускать около 2 тонн косметической продукции на водно-жировой основе в год", – приводит его слова портал мэра и правительства столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что промышленный комплекс будет возведен в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). По словам заммэра, в нем появится 50 новых рабочих мест.

Руководитель Москомэкспертизы Иван Щербаков отметил, что это будет здание переменной этажности – от 2 до 4 этажей. Существующие на участке подземные инженерные сети демонтируют и переложат. Площадь застройки составит примерно 2,4 тысячи квадратных метров.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, участок площадью 0,66 гектара был предоставлен инвестору городом в 2023 году по ставке один рубль в год сроком на пять лет.

В его подземной части будут технические помещения и склад потребительской тары. Административное помещение расположится на первом этаже. Там же будут столовая, склад хранения готовой продукции, сырья и комплектующих, зона разгрузки. На втором и четвертом этажах запроектированы помещения администрации, комнаты презентаций и совещаний, медицинский блок.

На третьем этаже расположатся основные производственные помещения: цеха для приготовления, фасовки и упаковки продукции. Там же предусмотрены лаборатория и отдел контроля качества. Для сотрудников сделают раздевалки и санитарные блоки.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы реализуют пять масштабных инвестиционных проектов социального назначения. Два участка расположены в Дмитровском районе, еще по одному – в Тимирязевском, Молжаниновском и Головинском. Общая площадь пяти зданий составит около 75 тысяч квадратных метров, предоставлено в аренду восемь гектаров земли.

