Согласован проект нового производственного комплекса в индустриальном парке "Руднево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Согласован проект нового производственного комплекса на территории индустриального парка "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь комплекса, который расположится на свободном земельном участке на улице Маресьева в районе Косино-Ухтомский, составляет свыше 40 тысяч квадратных метров. Предполагается, что там возведут здание переменной этажности, состоящее из двух корпусов.

"В трехэтажном корпусе запроектировано 12 типовых производственных участков, а также различные технические и технологические помещения. Семиэтажное же здание отведут под административные и инженерные нужды", – уточнил Ефимов.

"Руднево" является флагманским индустриальным парком города, там размещают не только высокотехнологичные производства, но различные исследовательские лаборатории, бизнес-инкубаторы, предприятия промышленного прототипирования и объекты инженерной инфраструктуры.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, там создают экосистему, которая объединяет передовые производства, научные лаборатории, а также объекты социальной и деловой инфраструктуры, что позволяет не только организовать рабочие места, но и создать комфортные условия для развития и работы.

"На территории индустриального парка "Руднево" столичной ОЭЗ уже построено более 20 административно-деловых и производственных корпусов общей площадью 440 тысяч квадратных метров", – сказал он.

На каждом этаже административного корпуса, указал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, разместят офисные помещения, переговорные и комнаты приема пищи. Также в здании появится столовая на 60 посадочных мест, кухня и медпункт. При этом территория вокруг комплекса будет благоустроена, включая тротуары, проезды и наземную парковку.

Ранее на площадке "Руднево" было введено в эксплуатацию здание площадью 14,7 тысячи квадратных метров. Оно позволит организовать около 400 рабочих мест. Внутри здания расположатся научно-исследовательские лаборатории, офисные помещения, а также высокотехнологичные мелкосерийные производства резидентов ОЭЗ.

