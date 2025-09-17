Офисно-лабораторный корпус введен в эксплуатацию в индустриальном парке "Руднево"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

На площадке "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" введено в эксплуатацию здание, предназначенное для ведения научно-исследовательской деятельности, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Корпус площадью 14,7 тысячи квадратных метров позволит организовать около 400 рабочих мест. Внутри здания расположатся научно-исследовательские лаборатории, офисные помещения, а также высокотехнологичные мелкосерийные производства резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва", – рассказал заммэра.

К настоящему моменту в "Рудневе" возвели уже свыше 20 производственных и административно-деловых корпусов, чья общая площадь достигает 440 тысяч квадратных метров, сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. По его словам, на площадке также выстроены летно-испытательный комплекс, опытное производство и конструкторское бюро.

"Новый офисно-лабораторный корпус – это уже третий объект, который появился в индустриальном парке с начала 2025 года", – заметил Гарбузов.

Кроме того, объект был спроектирован при помощи современных подходов и передовых решений, что обеспечило максимальную эффективность строительства.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в промышленном секторе Москвы функционируют более 4,5 тысячи предприятий и ежегодно открываются 150 новых высокотехнологичных компаний. В отрасли трудятся свыше 750 тысяч человек, то есть каждый десятый работающий москвич. При этом произведенные в столице товары поставляются в дружественные страны.

