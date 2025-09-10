Инвесторы смогут построить промышленные предприятия в Воронове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На городские торги выставлено право реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на двух земельных участках в районе Вороново. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Площадь участков составляет 43,4 и 57,1 тысячи квадратных метров.

"Предпринимателям доступно два земельных участка в районе Вороново для возведения промышленных предприятий. Заявочные кампании завершатся 15 и 18 сентября, а торги пройдут 24 и 29 сентября", – уточнил Пуртов.

Участки будут предоставлены победителям торгов в аренду в течение трех месяцев с момента заключения договоров. Плата за аренду устанавливается на весь срок в размере одного рубля в год.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что победители аукционов смогут арендовать свыше 10 гектаров земли для строительства предприятий общей площадью более 102 тысяч квадратных метров.

"Назначение производств они смогут выбрать самостоятельно, исходя из видов разрешенного использования", – уточнила она.

В аукционах могут участвовать юрлица с опытом строительства капитальных объектов. При этом у них должно быть подтверждение получения совокупной выручки в размере не менее 10% от объема планируемых инвестиций, заявленных в извещении о проведении торгов.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов заметил, что торги на право заключить соглашение о реализации МаИП проводятся из-за высокого интереса девелоперов к крупным инфраструктурным проектам.

Для участия необходима регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг", а также усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее стало известно, что в рамках 47 масштабных инвестиционных проектов на западе Москвы запланировано строительство новых объектов образования и спорта. Они позволят развивать городскую инфраструктуру и создавать рабочие места.

Город предоставил инвесторам и застройщикам в аренду участки, суммарная площадь которых превышает 73 гектара.