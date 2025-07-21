Объекты образования и спорта построят на западе Москвы в рамках 47 МаИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые объекты образования и спорта появятся на западе Москвы в рамках 47 масштабных инвестиционных проектов (МаИП), которые позволяют развивать городскую инфраструктуру и создавать рабочие места. Об этом сообщает RT со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Город предоставил инвесторам и застройщикам в аренду участки, суммарная площадь которых превышает 73 гектара. На разных стадиях находятся проекты строительства новых производств, объектов образования, спортивных и медицинских корпусов общей площадью около 1,7 миллиона квадратных метров, отметил вице-мэр.

В частности, реализуют семь МаИП в сфере промышленности. Для этих целей девелоперам выделили 18,5 гектара земли. Там появятся пищевые предприятия, промышленный технопарк, производство малых архитектурных форм и столярных изделий. Общая площадь объектов составит около 300 тысяч "квадратов", после введения их в эксплуатацию там смогут трудоустроиться более 3,2 тысячи человек.

Помимо этого, свыше девяти гектаров выделено на Рябиновой улице для возведения промышленного парка, где смогут разместиться предприятия по переработке, хранению и расфасовке продуктов питания и по выпуску кухонной мебели.

Благодаря реализации еще 20 МаИП в Москве построят общественно-деловую, торговую и другую недвижимость, общая площадь которой превысит 1,1 миллиона "квадратов".

В Чертанове Южном также появится современный производственный комплекс. Его построят на участке 0,63 гектара. Новое строение по адресу улица Дорожная, владение 25, поможет создать 340 дополнительных рабочих мест, которые смогут занять специалисты в сфере промышленности.