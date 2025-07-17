Современный производственный комплекс возведут в Чертанове Южном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Современный производственный комплекс появится в Чертанове Южном. Об этом заявила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Для строительства здания Москомархитектура внесла соответствующие изменения в правила землепользования и застройки. Строение возведут на участке 0,63 гектара на улице Дорожной, владение 25.

Комплекс поможет создать 340 дополнительных рабочих мест. Там смогут работать высококвалифицированные специалисты в сфере легкой, электронной, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности.

Кроме того, проект площадью свыше 12,5 тысячи квадратных метров поспособствует укреплению промышленного потенциала города и сформирует новые точки роста для экономики столицы.

"Реализация проекта даст импульс промышленному развитию округа и откроет новые возможности для профессиональной самореализации москвичей", – подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Объект будет обладать хорошей транспортной доступностью для сотрудников и грузоперевозчиков, поскольку он расположен возле Московской кольцевой автодороги.

Похожие объекты планирует возвести в столичных районах Новокосино и Косино-Ухтомском в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП). Во втором районе специалисты уже проводят работы по строительству четырех производств. Ими будут три мебельных предприятия и комплекс по изготовлению элементов электронного и осветительного оборудования.