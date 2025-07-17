Собянин объявил о завершении строительства школы на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новое здание школы № 967 на Полярной улице в Южном Медведкове откроется 1 сентября, сообщил Сергей Собянин во время осмотра итогов строительства нового учебного корпуса.

По словам мэра, в подготовке школ работают и учителя, и коммунальщики, и строители.

"Строим новые школы, ремонтируем. Здесь у вас прекрасная школа построена. Есть все для хороших, качественных занятий: медиаклассы, лаборатории, просторные светлые классы и аудитории, спортзалы. Даже свой театр организовали", – отметил Собянин и уточнил, что в другом корпусе школы проведут ремонт

Строительство нового учебного здания на Полярной улице стартовало в начале февраля 2022 года и завершилось в июле 2025-го. Работы финансировались за счет средств частного застройщика, который реализует проект создания жилого квартала с образовательной инфраструктурой. Кроме нового корпуса школы, в него войдут также два детских сада на 520 воспитанников.

Площадь построенного трехэтажного здания составляет около 24,7 тысячи квадратных метров. Внутри разместили универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы и актовые залы. На прилегающей территории сделали стадион с беговой дорожкой и спортивные площадки.

Всего в этом году для детей должны открыться 52 образовательных объекта. Среди них – 28 школ, в том числе с дошкольными группами, и 24 детсада. За счет городского бюджета построят 18 объектов, за счет инвестиций – 34 здания.

По состоянию на июль заселено пять зданий. В частности, 34 новых образовательных объекта примут школьников уже 1 сентября. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 13 учреждений. В общей сложности в планах до 2027 года построить около 200 новых учебных заведений.

Ранее Собянин рассказал о строительстве нового детсада на 150 мест в районе Внуково. Площадь здания превысит 3 тысячи квадратных метров. В нем появится шесть групп, медблок, физкультурный и музыкальный залы. Завершение строительных работ запланировано на следующий год.