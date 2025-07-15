Новый образовательный комплекс появился в Куркине

Фото: телегам-канал "Градостроительный комплекс Москвы"

Современный образовательный комплекс с начальной школой и дошкольным отделением появился в столичном районе Куркино. Об этом рассказал глава департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров.

"Комплекс общей площадью более 11 тысяч квадратных метров расположен по адресу улица Юровская, дом № 99а", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Новое здание переменной этажности, в три и четыре этажа, войдет в состав школы № 1298 "Профиль Куркино". В учреждении смогут учиться 550 человек: 150 дошкольников и 400 учеников начальной школы.

В трехэтажном дошкольном отделении на всех ярусах разместили групповые ячейки, также на первом этаже появились зал для хореографии, медкабинет и подсобки, а на третьем этаже – помещение для занятий музыкой и физкультурой.

На первом ярусе школьного отделения находятся универсальные кабинеты, гардеробная, вестибюль с зоной ожидания, рекреация, гимнастический зал, медпункт. Второй этаж включает учебные кабинеты, зал для мероприятий, спортзал и рекреацию. Третий ярус отведен под медиатеку и школьные классы, а на четвертом были созданы остальные образовательные пространства.

Кроме того, на территории образовательного комплекса появились зоны для отдыха и шесть игровых площадок дошкольного корпуса. Для автономного теплоснабжения учреждения построили автономную котельную.

"Фасады образовательного объекта гармонично сочетаются с окружающей застройкой жилого микрорайона", – добавил Александров.

Объект возводился на участке площадью почти 0,8 гектара под контролем сотрудников Мосгосстройнадзора. Всего на объект было проведено 20 выездных проверок, заявил председатель комитета Антон Слободчиков.

"В результате итогового мероприятия было оформлено заключение о соответствии учебного корпуса требованиям проектной документации", – отметил он.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что с 2020 года в Москве построили 296 образовательных объектов, из которых 49 приняли в эксплуатацию в 2024 году. Больше всего школ и детсадов возвели в ТиНАО, на севере и на западе Москвы. Одна из крупнейших школ, рассчитанная на 2 100 обучающихся, появилась в Рассказовке, а между Калужским и Киевским шоссе построили детский сад на 220 мест.