В Москве началась реализация шести проектов КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в рамках шести проектов комплексного развития территорий (КРТ) начали возводить объекты недвижимости на севере, юго-западе и юго-востоке Москвы, а также в ТиНАО. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В ходе редевелопмента бывшие депрессивные участки, занимающие более 62,1 гектара земли, получат новую жизнь и станут центрами притяжения горожан", – отметил вице-мэр.

Речь идет о частях бывших промзон Южный порт, Братцево, Магистральные улицы, участках у деревни Яковлево, на Одесской улице в столичном районе Зюзино, а также рядом со станцией метро "Дмитровская".

Всего по проектам КРТ предусмотрено возвести свыше 1,2 миллиона "квадратов" недвижимости различного назначения, из которых 535 тысяч приходятся на промышленно-производственную и общественно-деловую инфраструктуру.

"В результате появится свыше 13 тысяч рабочих мест", – резюмировал Ефимов.

В рамках КРТ здесь построят свыше 706 тысяч квадратных метров жилья, из которых 230 предназначены для программы реновации. Жилье появится в районах Войковском, Тимирязевском, Хорошёвском, Троицке, Печатники и Зюзино.

Новостройки возведут в пешей доступности от станций рельсового транспорта и крупных столичных автомагистралей. Три из шести проектов реализуются на участках бывших промзон, а остальные на неэффективно используемых территориях.

В частности, на участке площадью свыше 22 гектаров в бывшей промзоне Братцево инвестор уже завершил монолитные работы нулевого цикла. В этом месте возводится первая очередь жилого квартала. В целом тут построят около 136 тысяч "квадратов" недвижимости, включая коммерческие объекты, физкультурно-оздоровительный комплекс и жилища.

В Тимирязевском районе реализация КРТ проходит в Дмитровском проезде. На месте недостроенного гаража-стоянки появится бизнес-центр площадью более 50 тысяч "квадратов".

"Завершить монолитные работы планируется до конца года. Реализация этого проекта КРТ позволит создать в Тимирязевском районе 3,5 тысячи рабочих мест", – сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее стало известно, что жилые дома по программе реновации планируется построить на 23 площадках в разных местах Москвы в рамках проектов КРТ. Всего с апреля по июнь 2025 года в столице приняли решение о реализации 47 проектов КРТ, которые предусматривают строительство свыше 5,7 миллиона квадратных метров недвижимости.

