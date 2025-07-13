Собянин: материалы и оборудование для реновации поставляют более чем 15 регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Материалы, изделия и оборудование для столичной программы реновации поставляют из свыше чем 15 регионов России. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"Это позволяет нам гарантированно обеспечивать строительство практически на 100% отечественными материалами, не уступающими по качеству импортным аналогам", – отметил градоначальник.

По его словам, лифты, строительные конструкции и вентиляцию создают прямо в Москве. Стеклопакеты для новостроек производят во Владимире, Тольятти, Иванове, Нижнем Новгороде и Оренбургской области. Газобетон привозится из Калужской и Ярославской областей, а керамогранитные плитки – из Челябинской области.

Одно из предприятий по созданию керамоблоков расположено в Татарстане. При этом из Псковской области поставляют электрокабели и отопительные устройства, из Мордовии – оптический кабель и светильники, из Санкт-Петербурга – домофоны, а из Рязани – счетчики расхода воды и тепла.

"Строительство по реновации в столице – это не только создание комфортной среды и удобного жилья для москвичей, но и мощный двигатель российской экономики", – указал мэр.

Ранее Собянин рассказывал, что стареющая застройка также будет включаться в программу реновации. По его словам, в столице требуется поэтапно обновлять жилой фонд. В частности, градоначальник призвал возводить дома на месте бывших промзон, на свободных площадках и в уже сформировавшихся жилых кварталах.

