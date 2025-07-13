В Москве одобрены 5 новых проектов КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во втором квартале 2025 года город одобрил еще пять проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Проекты КРТ расположены на западе, северо-востоке и юго-востоке столицы: в районах Дорогомилово, Очаково-Матвеевское, Ново-Переделкино, Бутырский и Южнопортовый. По словам Овчинского, редевелопмент площадок позволит вернуть их в экономический оборот столицы и сформировать там новые привлекательные пространства.

"На участках предусмотрено строительство почти 346 тысяч квадратных метров общественно-деловой и социальной инфраструктуры, где будет создано в совокупности 8,7 тысячи рабочих мест", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что каждый проект проработан индивидуально, с учетом востребованности объектов на конкретной площадке.

Ранее стало известно, что в рамках проектов КРТ на 23 площадках построят жилые дома по программе реновации. Всего с апреля по июнь текущего года было опубликовано 47 проектов решений о КРТ, которые предусматривают строительство свыше 5,7 миллиона квадратных метров недвижимости.

