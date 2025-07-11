Портал столичной программы КРТ посетили более 850 тысяч раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За год официальный портал столичной программы комплексного развития территорий (КРТ) krt.mos.ru посетили 852 тысячи раз. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Портал заработал в мае 2024 года, с этого момента на него зашли 283 тысячи уникальных пользователей из 81 региона. Кроме жителей Москвы и Подмосковья, его чаще других посещали пользователи из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской и Тверской областей.

"Это говорит об интересе к передовому градостроительному опыту столицы со стороны крупных российских регионов. Кроме того, на ресурсе отмечается активность и зарубежных пользователей", – сказал Ефимов.

На сайте можно найти различную информацию, полезную как потенциальным инвесторам, так и владельцам земли, недвижимости, а также интересующимся урбанистикой и строительной отраслью.

"Портал содержит общие сведения о программе КРТ и подробное описание разных видов комплексного развития территорий со ссылками на полезные ресурсы и документы. Пользователям доступна интерактивная карта проектов и новости об их реализации", – добавил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

При помощи одного из сервисов можно уточнить, входит ли тот или иной участок в программу КРТ. По словам Овчинского, воспользоваться сервисом, который работает на базе инвестиционного портала столицы, может любой человек. Кроме того, в разделе мероприятий можно посмотреть записи вебинаров о программе развития территорий и зарегистрироваться на предстоящие.

Ранее еще два проекта по КРТ были утверждены в районах Теплый Стан и Соколиная Гора. Там появятся общественно-деловые объекты и новый жилой квартал, в том числе дома, возведенные в рамках программы реновации. Помимо этого, на территории проведут благоустройство и организуют улично-дорожную сеть.

