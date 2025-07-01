Собянин: в районах Теплый Стан и Соколиная Гора утверждены два проекта КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районах Теплый Стан и Соколиная Гора утверждены два проекта по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Оба участка в будущем реорганизуют. Площадь расположенной на юго-западе Москвы территории составляет 4,74 гектара и позволяет построить 151 100 квадратных метров недвижимости. Участок находится возле 41-го километра МКАД, рядом с улицей Генерала Тюленева.

Там появятся общественно-деловые объекты и новый жилой квартал, в том числе дома, возведенные в рамках программы реновации. Помимо этого, на территории проведут благоустройство и организуют улично-дорожную сеть.

Другой участок площадью 2,69 гектара находится на востоке города и затрагивает 8-ю улицу Соколиной Горы, Щербаковскую улицу и Мажоров переулок. Их градостроительный потенциал позволит построить 59,5 тысячи квадратных метров недвижимости.

Таким образом, там появится современный жилой квартал площадью 41,6 тысячи квадратных метров, а также общественно-деловые объекты, включая многофункциональный общественный и медицинский центры.

В первом случае в рамках проекта КРТ планируется создать около 900 рабочих мест, во втором – около 290.

На начало июля текущего года столичные власти одобрили и запустили 117 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадь составляет примерно 1 400 гектаров. Планируется построить более 28,5 миллиона квадратных метров недвижимости, что позволит создать около 340 тысяч рабочих мест.

Кроме того, по программе КРТ будут реорганизованы два участка бывшей промзоны Южное Бутово суммарной площадью 30,7 гектара. Выделенные под редевелопмент территории находятся недалеко от станции Бутово МЦД-2. В рамках проекта возведут около 27 тысяч квадратных метров жилой недвижимости для реализации программы реновации.